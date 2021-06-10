العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي Advertisements تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الخميس 10/يونيو/2021 - 09:55 ص Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك آخر تطورات تجديد عقد سيرجو راموس مع ريال مدريد منذ حوالي 3 ساعات مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا بشأن مباحثاتهما حول سد النهضة منذ حوالي 15 ساعة عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة منذ حوالي 18 ساعة عاجل.. مقتل ضابط إسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة منذ حوالي 6 ساعات مفاجأة.. 10 نجوم في ريال مدريد هددوا بالرحيل حال التعاقد مع كونتي منذ أقل من ساعة عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم منذ حوالي 17 ساعة شاهد..لماذا اعتذر مصطفى شردي للرئيس السيسي والحكومة؟ منذ ساعتين و 51 دقيقة عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي منذ حوالي 12 ساعة الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي منذ حوالي 5 ساعات النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي منذ حوالي 14 ساعة مدحت شلبي يفجر مفاجأة جديدة حول فرجاني ساسي منذ أقل من ساعة تفاصيل جديدة في صفقة الأهلي وبيراميدز التبادلية منذ ساعة و 19 دقيقة برشلونة يخطط لضم صخرة الكالتشيو منذ أقل من ساعتين عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي منذ حوالي 21 ساعة عاجل.. بايدن يلغي قرار ترامب بشأن "تيك توك" و"وي تشات" منذ حوالي 3 ساعات تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة منذ ساعتين و 48 دقيقة Advertisements