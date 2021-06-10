هكذا تظهر ملك فورة في فيلم "200 جنيه"

تشارك الفنانة ملك قورة حاليًا في فيلم "200 جنيه"، وتُجسد خلال الأحداث دور طالبة تنتمي للطبقة المتوسطة، تتعرض لمشاكل عديدة في حياتها، والفيلم من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.



والفيلم بطولة إسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، عمرو عبد الجليل، خالد الصاوي، أحمد رزق، محمد فراج، آسر ياسين، مي سليم، أحمد السعدني، والفيلم تدور أحداثه حول ورقة بـ 200 جنيه، تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.



وفي سياق آخر، تشارك ملك قورة حاليًا في مسلسل "إجازة مفتوحة"، وهو ينتمي لنوعية أعمال الـ 40 حلقة، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد.