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بالصور.. محافظة القليوبية يشهد إزالة ثلاثة أدوار بمبنى مخالف بالخانكة

الخميس 10/يونيو/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شهد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم أعمال إزالة ثلاثة أدوار علوية بمبنى مخالف من سبعة أدوار على مساحة 200م2 بمدينة الخانكة، مؤكدًا استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في إزالة مخالفات البناء العشوائية.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تلعبه وحدة المتغيرات المكانية والتي ترصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص.

ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة، وعمل محضر له والتحويل إلى النيابة العسكرية، مؤكدًا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أى مخالف
ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الدولة لمنع الممارسات غير القانونية والتعدي على مملتكات الدولة واستراداد الأراضي لاستغلالها في إقامة المشروعات التي تخدم الصالح العام، مشددا على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي، بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

شارك في الإزالة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.
بالصور.. محافظة القليوبية يشهد إزالة ثلاثة أدوار بمبنى مخالف بالخانكة
بالصور.. محافظة القليوبية يشهد إزالة ثلاثة أدوار بمبنى مخالف بالخانكة
بالصور.. محافظة القليوبية يشهد إزالة ثلاثة أدوار بمبنى مخالف بالخانكة
بالصور.. محافظة القليوبية يشهد إزالة ثلاثة أدوار بمبنى مخالف بالخانكة

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