الكرملين: بوتين يتوجه إلى جنيف في 16 يونيو للقاء بايدن

قال الكرملين، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توجه إلى جنيف في 16 يونيو للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت دولة فنلندا، استعدادها لاستضافة لقاء محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

ورد مكتب الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، على سؤال عما إذا كان بإمكان فنلندا معاودة عرض هلسنكي أو مدينة فنلندية أخرى كمكان لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي: "فنلندا كانت دائما تعرض مساعيها الدبلوماسية الحميدة. أما هذا اللقاء المحتمل فقد جرى إبلاغ كلا الطرفين باستعداد (فنلندا) لتنظيمه".

ولفتت الرئاسة الفنلندية، إلى أن العرض المذكور جرى قبل وقت معين وليس أثناء المحادثات التي أجراها بوتين وبايدن عبر الهاتف، أمس الثلاثاء.