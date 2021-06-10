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نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب يتفقد سير الامتحانات بكلية طب الاسنان

الخميس 10/يونيو/2021 - 10:24 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
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تفقد صباح اليوم ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية طب الأسنان، يرافقه ا.د. كريم البطوطي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ا.د. اشرف خليفة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

اثني ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي تطبيق إدارة الكلية لكافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيرس كوفيد ١٩ كذلك تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى داخل اللجان والإلتزام بإرتداء الكمامات طوال الوقت على مستوى الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس وكذلك قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس قبل الدخول للكلية والتأكد من عمليات التعقيم المستمرة للجان والممرات قبل بداية كل فترة امتحانية لضمان سلامة الطلاب بالاضافة إلى التواجد المكثف لأفراد الأمن والدفاع المدني.

جدير بالذكر ان اجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني ٢١٢٠ طالب وطالبة بواقع ٥٨٠ طالب بالفرقه الأولى موزعين علي ٢١ لجنة، ٤٩٠ طالب بالفرقه الثانية مقسمين علي ١٩ لجنة وعدد ٤٠٤ طالب وطالبة بالفرقة الثالثة مقسمين علي ١٦ لجنة وعدد ٣٣٣ طالب بالفرقة الرابعة موزعين علي ١٣ لجنة، ٣٠٥ طالب وطالبة بالفرقة الخامسة موزعين علي ١٢ لجنة. وتم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بتحديد عدد الطلاب باللجنة ( ۲۵ طالب) على الا يقل التباعد بين كل طالب والآخر عن مترين على الأقل.
نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب يتفقد سير الامتحانات بكلية طب الاسنان
نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب يتفقد سير الامتحانات بكلية طب الاسنان
نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب يتفقد سير الامتحانات بكلية طب الاسنان
نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب يتفقد سير الامتحانات بكلية طب الاسنان
نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب يتفقد سير الامتحانات بكلية طب الاسنان
نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب يتفقد سير الامتحانات بكلية طب الاسنان

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