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ندى موسى تنضم لقائمة أبطال مسلسل "البحث عن علا"

الخميس 10/يونيو/2021 - 10:29 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقدت الفنانة ندى موسى على المشاركة في مسلسل "البحث عن علا"، وتُجسد خلاله دور صديقة الفنانة هند صبري، وتقف بجانبها خلال المواقف التى تتعرض لها خلال الأحداث، والمسلسل من المقرر عرضه قريباً عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل "البحث عن علا"، من إخراج هادي الباجوري، وهو مستوحي من شخصيات تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال.

وفي سياق آخر، تألقت ندى موسى في السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في مسلسلى " هجمة مرتدة " و " بين السما و الأرض"، وحققت من خلالهما نجاحًا كبيرًا.

مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، محمود البزاوي، خالد أنور، محمد جمعة، مايان السيد، أحمد فؤاد سليم، ماجدة زكي، هاجر الشرنوبي.

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