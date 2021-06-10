محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها (صور)

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها، حيث يتضمن المشروع إنشاء ميدان جمالي يحتوي على عمل فني ومسطحات خضراء بما يليق بمدخل عاصمة المحافظة، للقادم والمغادر من محطة قطار بنها.



