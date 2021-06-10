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استخراج "103 حصوات" من بطن مريض في قنا العام

الخميس 10/يونيو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تمكن فريق طبي بمستشفى قنا العام، من استخراج حصوات مرارية لمريض يبلغ من العمر ٥٠ عامًا، بعد فشل محاولات سابقة في أماكن خاصة بالقاهرة في التعامل مع حالته، وعدم قدرة المنظار علي استخراج الحصوات.

كما تمكن الفريق الطبى من استخراج الحصوات من القناة المرارية وإزالة دعامة تم تركيبها بشكل مؤقت في القناة المرارية، واستئصال المرارة جراحيًا وعمل غسيل بريتوني للبطن وغلق البطن علي درانق.

أجري الجراحة فريق طبي، من أطباء الجراحة العامة برئاسة الدكتور عمرو عبدالواحد، وبمساعدة الدكتور محمد القفاص، والدكتور أحمد دردير، بإشراف الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى والدكتور جمال الحرز، رئيس قسم الجراحة العامة، الدكتور محمد حسن طايع، مشرف الزمالة بالمستشفي، بمعاونة الدكتور أحمد عاشور، أخصائي التخدير بالمستشفي ومتابعة الدكتور عادل علي، رئيس قسم التخدير بالمستشفى. وطاقم تمريض العمليات وقسم الجراحه العامه.

و قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفي قنا العام، إن المريض البالغ من العمر ٥٠ عامًا كان يعاني من التهاب حصوي مراري مع انسداد بالقناة المرارية، سافر إلى القاهرة لإجراء عملية منظار لاستخراج الحصوات المتسببة في انسداد بالقناة المرارية ونظرًا لعدد الحصوات وصعوبة الحالة فشل استخدام المنظار في استخراج الحصوات من القناة المرارية وتم تركيب دعامة لتصريف السائل المرارى من الكبد إلي الإثني عشر.

و تابع الديب، وتم التنبيه على المريض بأنه سوف يحتاج إلى جراحة استكشاف القنوات المرارية لاستخراج الحصوات المتسببة في انسداد القناة المرارية، وبمجرد حضور المريض لمستشفي قنا العام، تم توقيع الكشف عليه وتشخيص الحالة وجري إدخال المريض إلي القسم الداخلي لتحضيره لإجراء عملية استكشاف القنوات المرارية.

و أضاف الديب، وبعد استكمال الفحوصات الطبية المريض وعلاج ما قبل الجراحة، تمكن الفريق الطبي من استخراج حصوات القناة المرارية وإزالة الدعامة من القناة المرارية، واستئصال المرارة جراحيًا، مع عمل غسيل بريتوني للبطن وغلق البطن علي درانق.

و أشار الديب، إلي أن المريض ما زال يتلقي العلاج اللازم والمتابعة بالمستشفي بعد الجراحة، والحالة في تحسن لحين تقرير الأطباء بخروجه من المستشفي.

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