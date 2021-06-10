ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 4.9% خلال مايو 2021

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 112.9 نقطة لشهر مايو 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 0.6% عن شهر أبريل 2021.





وكشف تقرير صادر عن الجهاز، أن ذلك أدى إلى أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.9% لشهر مايو 2021 مقابل 5.0% لنفس الشهـر من العام السابق.





وأرجع الجهاز ذلك لعدد من الأسباب أهمها ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 9.0%، مجموعة الخضروات بنسبة 5.3%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.8%، كما ارتفعت أيضًا أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 1.9%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2% ومجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.4%، بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -0.3%.





ومن جهة أخرى عقد الجهاز مقارنة بين التغير الشهري شهر مايو 2021 مقارنة بشهـر أبريل 2021، فقد ذكر أن قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره 1.3% وتأتي التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 9.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العنبيات بنسبة 30.0%، مجموعة الموز بنسبة 18.0% ومجموعة الموالح بنسبة 8.6%.





كما ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 5.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدرنيات بنسبة 14.0% بسبب ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة 14.2% ومجموعة الخضروات الدائمة بنسبة 10.7% بسبب ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة 32.4%، إلى جانب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 0.8%.





وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأرز بنسبة 1.0% بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -0.3% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الطيور بنسبة -1.1%.





أشار التقرير إلى أن قسم المشروبات الكحولية والدخان سجل انخفاضًا قدره -0.1% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة -0.1%.





كما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره 0.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2%.





وفي ذات السياق سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره 0.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.4%.









كما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره 0.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 0.8% ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 0.4%.





وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره 0.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.4% ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.2%.





أشار التقرير إلى أن قسم النقل والمواصلات سجل ارتفاعًا قدره 0.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 1.9% بسبب ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 3.4%.





كما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 3.4%.





وكشف التقرير إلى أن قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعًا قدره 0.9% حيث ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 9.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العنبيات بنسبة 45.0%، مجموعة الفاكهة ذات النوى بنسبة 13.2%) ومجموعة فواكه طازجة أخرى بنسبة 12.6%.





كما ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 3.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السمن الصناعي بنسبة 8.7% ومجموعة الزيوت الصالحة للأكل بنسبة 2.4%، إلى جانب ان هناك ارتفاع في أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 3.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملح والتوابل بنسبة 2.9%، كما ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخبز بنسبة 10.8% ومجموعة المكرونة بنسبة 7.8%.





ومن جهه أخرى ذكر التقرير أن هناك ارتفاع فى أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الجبن بنسبة 2.9% ومجموعة لبن حليب كامل الدسم بنسبة 2.3%، بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -6.7% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة -7.6%.





وانخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -0.4% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الطيور بنسبة -2.9%، وانخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -0.1% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الدائمة.