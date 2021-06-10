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بهذه الكلمات..ملك أحمد زاهر تدعم شقيقتها الصغري في أولي تجاربها التمثيلية

الخميس 10/يونيو/2021 - 10:32 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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بهذه الكلمات..ملك أحمد زاهر تدعم شقيقتها الصغري في أولي تجاربها التمثيلية
وجهت الفنانة ملك أحمد زاهر رسالة دعم لشقيقتها الصغرى منى أحمد زاهر بعد خوضها أولي تجاربها التمثيلية في الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ"، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورة لشقيقتها وعلقت قائلة:"فخوره بيكي يا قردي الصغير، دلوقتي تقدروا تتفرجو علي مني في دور سلمي في مسلسل ليه لا بطولة منه شلبي وأحمد حاتم علي منصة شاهد ".


الجدير بالذكر أن الجزء الثاني من مسلسل " ليه لأ" بطولة منه شلبي،أحمد حاتم،ساره عبد الرحمن،دنيا ماهر،مراد مكرم،تأليف مريم نعوم إخراج مريم أبو عوف، ومن المُقرر عرضه اليوم على منصة شاهد الإلكترونية. 

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