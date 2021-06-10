Advertisements

المؤشر الرئيسي للبورصة يبدأ تعاملات اليوم علي تراجع بنسبة 0.18%

الخميس 10/يونيو/2021 - 10:25 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements

إستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي وحيداً بعد ارتفاعه بجلسة الأمس ، ونصح خبراء أسواق المال بتوخى الحذر فى التعامل مع الاسهم المضاربية المنتفخة دون أساس مالى جيد  .


وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 10024.07 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2392 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 3344 نقطة.
 

أخبار تهمك

آخر تطورات تجديد عقد سيرجو راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مقتل ضابط إسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا بشأن مباحثاتهما حول سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. 10 نجوم في ريال مدريد هددوا بالرحيل حال التعاقد مع كونتي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل جديدة في صفقة الأهلي وبيراميدز التبادلية

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد..لماذا اعتذر مصطفى شردي للرئيس السيسي والحكومة؟

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 12 ساعة

مدحت شلبي يفجر مفاجأة جديدة حول فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بايدن يلغي قرار ترامب بشأن "تيك توك" و"وي تشات"

منذ حوالي 3 ساعات

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يخطط لضم صخرة الكالتشيو

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

تفاصيل جديدة في صفقة الأهلي وبيراميدز التبادلية

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

08:02 ص

مدحت شلبي يفجر مفاجأة جديدة حول فرجاني ساسي

09:59 ص

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

06:06 ص

برشلونة يخطط لضم صخرة الكالتشيو

09:01 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا