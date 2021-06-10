المؤشر الرئيسي للبورصة يبدأ تعاملات اليوم علي تراجع بنسبة 0.18%





إستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي وحيداً بعد ارتفاعه بجلسة الأمس ، ونصح خبراء أسواق المال بتوخى الحذر فى التعامل مع الاسهم المضاربية المنتفخة دون أساس مالى جيد .







