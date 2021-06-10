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المؤشر الرئيسي للبورصة يبدأ تعاملات اليوم علي تراجع بنسبة 0.18%
الخميس 10/يونيو/2021 - 10:25 ص
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي وحيداً بعد ارتفاعه بجلسة الأمس ، ونصح خبراء أسواق المال بتوخى الحذر فى التعامل مع الاسهم المضاربية المنتفخة دون أساس مالى جيد .
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 10024.07 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2392 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 3344 نقطة.
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