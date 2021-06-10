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أستاذ طب نفسي: "عندنا بقايا اكتئاب بسبب كورونا" (فيديو)

الخميس 10/يونيو/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة دينا هلالي، أستاذ الطب النفسي، إن فترة جائحة كورونا تسببت في أزمة نفسية للمواطنين، حيث مرينا بتفاصيل مؤلمة ما بين مرض، أو فقدان أشخاص ناس قريبة، وترقب لاحتمالية التعرض للإصابة.

وأشارت "هلالي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الناس لديهم شعور بتعويض ما سبق والفترة التي قضوها في العزل المنزلي خاصة مع بدء عودة الحياة لطبيعتها في عدد من الدول، معلقا: "عندنا بقايا اكتئاب بسبب ما مرينا به خلال فترة كورونا".

وشددت الدكتورة دينا هلالي، أستاذ الطب النفسي،على ضرورة أن نخلق لنفسنا وسائل ترفيه في المنزل، بحيث يجب تغيير مفهوم أن الترفية يكون بالخروج فقط، خاصة وأن جائحة كورونا لم تنتهي بعد.

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