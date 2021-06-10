Advertisements

محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة

الخميس 10/يونيو/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال رصف شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، حيث جرى تنفيذ طبقة أسفلت رابطة بطول ٤٠٠ متر وبعرض ١٥ متر في الاتجاه الأيسر للطريق، كما تابع أعمال تنفيذ الإنترلوك وبلدورة الرصيف الجانبي للطريق.

ووجه المحافظ ببذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية للرصف، مشددا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال الرصف.

وأوضح " الهجان"، أهمية تطوير محور أحمد عرابي، مشيرًا إلى أنه من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة والذى يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية إتجاه القاهرة "محور روض الفرج" حتى الطريق الدائري وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل حوالي ٣ كم تقريبا، مشيرًا أن أعمال التطوير ستبدأ من أم بيومي حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٣ كم بتكلفة 60 مليون جنيه بمدة تنفيذ ٦ أشهر كمرحلة أولى.

بالإضافة إلى إنشاء طريق بالإتجاهين بعرض ٣ حارات مرورية لكل اتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطى وأرصفة جانبية وأعمال إنارة كاملة للشارع وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري، بالإضافة إلى تشجير الجزيرة الوسطى لإضفاء لمسة جمالية على الشارع المحوري، مؤكدًا على مراعاة الكثافات المرورية وتفادي غلق الشارع أمام المارة لضمان سيولة الحركة.

وأوضح المحافظ، أنه سيجرى التنفيذ على عدة قطاعات على التوالي، بحيث يتم فتح كل قطاع للمارة فور الإنتهاء منه وغلق القطاع التالي للتيسير على مستخدمى الطريق.

وأضاف "الهجان"، أنه على مدار الشهور الماضية جرى التنسيق مع وزارة النقل متمثلة فى الهيئة العامة للطرق والكباري للبدء في تطوير المحور، علاوة على أنه لم يشهد أى تطوير منذ عشرات السنين، الأمر الذي يؤدي إلى سيولة الحركة المرورية وتخفيف الضغط المروري على الطريق الدائري للمتجه من طريق المرج إلى القاهرة ليسلك ذلك المحور مرورا بمحور روض الفرج إلى مناطق غرب القاهرة وما يليها.

ووجه "الهجان" الأجهزة التنفيذية باستمرار ومداومة أعمال رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والتنسيق مع كافة شركات المرافق لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه أعمال التطوير والتعاون المستمر مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري لإزالتها، مشيدا بما قامت به الهيئة من البدء الفوري في إنزال المعدات الخاصة بالتطوير تمهيدا لبدء الأعمال.

جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.
محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة
محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة
محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة
محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة

أخبار تهمك

عاجل.. مقتل ضابط إسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 5 ساعات

مدحت شلبي يفجر مفاجأة جديدة حول فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعة

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد..لماذا اعتذر مصطفى شردي للرئيس السيسي والحكومة؟

منذ ساعتين و 50 دقيقة

برشلونة يخطط لضم صخرة الكالتشيو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل جديدة في صفقة الأهلي وبيراميدز التبادلية

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة.. 10 نجوم في ريال مدريد هددوا بالرحيل حال التعاقد مع كونتي

منذ ساعة الا ربع

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا بشأن مباحثاتهما حول سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

آخر تطورات تجديد عقد سيرجو راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بايدن يلغي قرار ترامب بشأن "تيك توك" و"وي تشات"

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

تفاصيل جديدة في صفقة الأهلي وبيراميدز التبادلية

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

08:02 ص

مدحت شلبي يفجر مفاجأة جديدة حول فرجاني ساسي

09:59 ص

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

06:06 ص

برشلونة يخطط لضم صخرة الكالتشيو

09:01 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا