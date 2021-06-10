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الليلة.. إنطلاق أولي حلقات مسلسل " ليه لا"

الخميس 10/يونيو/2021 - 10:41 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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تنطلق أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ" الليلة على منصة شاهد وذلك بعد نجاح الجزء الاول الذي قامت ببطولته الفنانة أمينة خليل. 


مسلسل " ليه لا" بطولة منه شلبي،أحمد حاتم، مني احمد زاهر،مراد مكرم،ساره عبد الرحمن،دنيا ماهر،إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار مريم نجم،إخراج مريم أبو عوف.


مسلسل " ليه لا" تدور أحداثه في إطار 15 حلقة ويناقش رحلة التبني وكانت الشركة المنتجة قد طرحت بوستر العمل مؤخرًا وقد تصدرت النجمة منه شلبي أفيشات العمل لتنطلق أولي حلقاته.

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