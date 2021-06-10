الليلة.. إنطلاق أولي حلقات مسلسل " ليه لا"

تنطلق أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ" الليلة على منصة شاهد وذلك بعد نجاح الجزء الاول الذي قامت ببطولته الفنانة أمينة خليل.





مسلسل " ليه لا" بطولة منه شلبي،أحمد حاتم، مني احمد زاهر،مراد مكرم،ساره عبد الرحمن،دنيا ماهر،إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار مريم نجم،إخراج مريم أبو عوف.





مسلسل " ليه لا" تدور أحداثه في إطار 15 حلقة ويناقش رحلة التبني وكانت الشركة المنتجة قد طرحت بوستر العمل مؤخرًا وقد تصدرت النجمة منه شلبي أفيشات العمل لتنطلق أولي حلقاته.