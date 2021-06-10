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لجنة القيد توقع غرامة مالية بـ 50 ألف جنيه علي "المصرية للإتصالات "

الخميس 10/يونيو/2021 - 10:37 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة بجلس أمس توقيع التزام مالي  قدره 50 ألف جنيه على شركة  المصرية للإتصالات  لمخالفتها قواعد القيد ، ويسدد المبلغ  خلال 15 يوم من تاريخ اخطار الشركة بقرار لجنة القيد

وأكدت البورصة في بيان لها اليوم ، علي ضرورة ان يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 28 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية ، بالإضافة الي التأكيد على الشركة بمراعاة احكام المادة 28 و43 من قواعد القيد.

وحققت شركة المصرية للاتصالات خلال الربع الأول من 2021، أرباحاً 2.12 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2021، مقابل 1.31 مليار جنيه في الربع المقارن من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت الإيرادات المجمعة للشركة إلى 8.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، مقابل 7 مليارات جنيه في الربع المقارن من 2020.

وبالنسبة للقوائم المالية المستقلة، بلغ صافي ربح الشركة 1.85 مليار جنيه في الربع الأول من 2021، مقابل 566.91 مليون جنيه في الربع الأول من 2020.

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