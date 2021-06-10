لجنة القيد توقع غرامة مالية بـ 50 ألف جنيه علي "المصرية للإتصالات "

قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة بجلس أمس توقيع التزام مالي قدره 50 ألف جنيه على شركة المصرية للإتصالات لمخالفتها قواعد القيد ، ويسدد المبلغ خلال 15 يوم من تاريخ اخطار الشركة بقرار لجنة القيد





وأكدت البورصة في بيان لها اليوم ، علي ضرورة ان يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 28 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية ، بالإضافة الي التأكيد على الشركة بمراعاة احكام المادة 28 و43 من قواعد القيد.



