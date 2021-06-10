تفاصيل إنشاء أبراج سكنية في المنصورة بالدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندسة نهاد البلتاجي مدير عام إدارة العشوائيات بديوان عام المحافظة يرافقها الدكتورة ساره عبد الحميد متدربة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين بمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع الأبراج السكنية ب11 برج سكني والتي يجري تنفيذها على أرض بنطاق حي شرق المنصورة وكذا لمتابعة مشروع مساكن الجلاء لبناء 7 أبراج سكنية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير عواصم المحافظات من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين،وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.





وقد أوضحت مدير عام العشوائيات أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم متابعة سير الأعمال بالمشروعات المشار إليها والوقوف على معدلات التنفيذ والتنسيق مع كافة الأجهزة المختصة لتذليل العقبات حتي يتم التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقررة.



ومن الجدير بالذكر أن مشروع الأبراج السكنية بارض حي شرق يتضمن إنشاء 11 برج سكني بالمنطقة، وذلك بعدد 956 وحدة سكنية و24 محل.



أما عن مشروع مساكن الجلاء فهو يستهدف إنشاء 700 وحدة سكنية ب 7 عمارات سكنية مكان المساكن القديمة الجاري هدمها حاليا بموقع أرض المشروع حيث تم الانتهاء من هدم 6 عمارات قديمة بالموقع وجاري إستكمال الأعمال بباقي العمارات.



هذا وقد وجه "المحافظ " الشكر والتقدير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصندوق تطوير العشوائيات على هذه المشروعات الحضارية التي تحقق أهداف التنمية التي تأتي تنفيذا لبرنامج "سكن لكل المصريين" في إطار المشروع القومي الذي أطلقه رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير عواصم المحافظات من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين،وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

