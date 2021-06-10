طريقة تحضير الكيكة في المنزل

المقادير

- الزبدة : 175 غراماً (ليّنة)

- سكر البودرة : 175 غراماً

- البيض : 3 حبات

- دقيق : 175 غراماً

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة





طريقة التحضير

حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وادهني قالب كيك بالقليل من الزبدة ثم انثريه بالقليل من الدقيق واتركيه جانباً.

انخلي الدقيق في وعاء متوسط الحجم ثم زيدي سكر البودرة، البايكنغ باودر، الفانيليا والملح.

أضيفي الزبدة والبيض ثم اخفقي المكونات بواسطة خفاق كهربائي حتى تحصلي على مزيج متجانس.

وزّعي المزيج في القالب ثم أدخليه إلى الفرن لحوالي 45 دقيقة حتى ينضج.