"لدفع الفواتير والتعاقد".. اطلاق أول سيارة خدمة مياه الشرب متنقلة بالإسكندرية

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بدء تشغيل سيارات خدمة العملاء المتنقلة التي استحدثتها شركة مياه الشرب بالإسكندرية، كخدمة جديدة يتم تفعيلها لأول مرة علي مستوي الجمهورية. وذلك بحضور المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.



وقال المحافظ أن الإسكندرية دائما سباقة في تقديم الخدمات المتميزة لمواطنيها، موضحًا

أن الإسكندرية أولي محافظات الجمهورية التي قامت بتفعيل تلك السيارات بقطاع المياه والصرف الصحي.

وأشار إلى أن السيارات المتنقلة تستخدم كفرع خدمة عملاء لتسهيل الوصول إلى جميع العملاء بأماكنهم علي مستوي المحافظة. وتقدم جميع الخدمات للمواطنين مثل ( التعاقد علي إدخال العدادات - شحن الكروت مسبوقة الدفع - سداد الفواتير- الاستعلام عن الفواتير - تقديم شكاوي) وتتميز بوجود شاشة عرض توضح المستندات المطلوبة للتعاقد كما يوجد معها كيميائي وأجهزة التحاليل اللازمة للتأكد من سلامة وجودة المياه وعمال صيانة للتعامل مع أي كسورات بشبكة المواسير.