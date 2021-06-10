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القبض على عاطل لسرقتة الشقق السكنية بمنطقة مصر الجديدة

الخميس 10/يونيو/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على عاطل لسرقتة الشقق السكنية بمنطقة مصر الجديدة كما تم ضبط شركاوه

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارا من العقيد سمير مجدى مفتش مباحث مصر الجديدة بتلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من صاحب شركة مقاولات وتوريدات، مقيم بدائرة القسم، بإكتشافه كسر شرفة الشقة سكنه وسرقة جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب، 2 كاميرا تصوير، من داخلها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل، مقيم بالجيزة "له معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيىء النية" (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) تم ضبطه، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة
بتطوير مناقشة المتهم، أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المساكن بذات الأسلوب وأضاف بأنه قام بإرتكاب واقعة سرقة مسكن أحد المواطنين "مقيم بدائرة القسم" والإستيلاء على (طبنجة "مرخصة" وعدد من الطلقات، كاميرا تصوير )، تم بإرشاده ضبط الطبنجة المُستولى عليها بمكان إخفائها بمسكن نجل خال زوجته "مقيم بمحافظة الجيزة" والذى أقر بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة تم ضبطه، كما تم بإرشاده ضبط باقى المسروقات المُستولى عليها من المجنى عليه الثانى لدى عميله " سيئ النية " (عاطل - مقيم بمحافظة أسيوط) تم ضبطه.. بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، وإتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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