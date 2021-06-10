مكتبة الإسكندرية تُصدر كتيب "آثار أزمة كوفيد-19 على المرأة المصرية"

أصدرت مكتبة الإسكندرية كتيب بعنوان "آثار أزمة كوفيد-19 على المرأة المصرية" يناقش الكتيب الآثار المتوقعة للجائحة على النساء والفتيات المصريات.





وقال الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إنه إيمانًا من المكتبة بضرورة المشاركة في حالة السجال العلمي الدائر عالميًا حول التداعيات المختلفة لجائحة كورونا على العالم المعاصر، وضرورة تقييم وضع المرأة المصرية في ظل هذه الأزمة، عمل برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بمكتبة الإسكندرية على إصدار هذا الكتيب، وذلك لنضع بين يدي الباحث والقارئ المهتم معلومات موضوعية تقيم وضع المرأة الحالي وسياسات الدعم المتبعة من الدولة حيالها.





وفي هذا الإطار يحاول الكتيب بحث السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ بداية الأزمة ومقارنتها بالتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية بشؤون المرأة وخاصة "شبكة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين IANWGE"، وذلك من خلال خمسة محاور رئيسة، هي: الصحة، الحماية الاجتماعية، التعافي الاقتصادي، التعاون متعدد الأطراف، والتماسك الاجتماعي.