الأرصاد تحذر: هذه المناطق معرضة لسقوط أمطار غدا

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة حارة مستمرة اليوم على محتلف الأنحاء، حيث ستتخطى درجة الحرارة 40 درجة على محافظات جنوب الصعيد، وستصل إلى 44 درجة على محافظات قنا وأسوان..



وأشار "شاهين"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن طقس اليوم ليلا سيكون أفضل نسبيا من طقس الأمس، حيث ستبدأ الكتلة الهوائية تتغير، والأجواء تستقر، منوها بأن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض اعتبارا من الغد.



ولفت إلى أن ارتفاع الرطوبة يزيد من شعور المواطنين بارتفاع الحرارة، منوها بأن نشاط الرياح محدود وغير مؤثر على الطرق، ويوجد فرص أمطار خفيفة جدا على مناطق من غرب البلاد خاصة عند مطروح وسيوة يومي الجمعة والسبت.

