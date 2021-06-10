المعاينة الأولية: النيران اندلعت في مصنع موبيليات على مساحة 1000 مترا بالهرم

كشفت معاينة قوات الدفاع المدني بالجيزة أن مصنع الموبيليات المندلع داخله النيران بمنطقة الهرم غرب المحافظة، على مساحة 1000 مترًا.





وبينت المعاينة أن النيران امتدت إلى مخزن سيراميك مجاور للمصنع، وجار محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات.







تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مصنع موبيليات بمنطقة الهرم.





ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 12 سيارة إطفاء.





وفرضت قوات الدفاع المدني كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات وجار محاولات السيطرة على الحريق قبل وقوع إصابات.