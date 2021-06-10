Advertisements

المعاينة الأولية: النيران اندلعت في مصنع موبيليات على مساحة 1000 مترا بالهرم

الخميس 10/يونيو/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
كشفت معاينة قوات الدفاع المدني بالجيزة أن مصنع الموبيليات المندلع داخله النيران بمنطقة الهرم غرب المحافظة، على مساحة 1000 مترًا.


وبينت المعاينة أن النيران امتدت إلى مخزن سيراميك مجاور للمصنع، وجار محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مصنع موبيليات بمنطقة الهرم.


ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 12 سيارة إطفاء.


وفرضت قوات الدفاع المدني كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات وجار محاولات السيطرة على الحريق قبل وقوع إصابات.
المعاينة الأولية: النيران اندلعت في مصنع موبيليات على مساحة 1000 مترا بالهرم
المعاينة الأولية: النيران اندلعت في مصنع موبيليات على مساحة 1000 مترا بالهرم

أخبار تهمك

مدحت شلبي يفجر مفاجأة جديدة حول فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تشيلسي يقدم عرضا فلكيا لضم أشرف حكيمي

منذ ساعة

الأهلي يكشف حقيقة الصفقة التبادلية مع بيراميدز

منذ ساعة

برشلونة يعرض 18 لاعباً للبيع لإنقاذ النادي من الإفلاس

منذ نصف ساعة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ حوالي 23 ساعة

تفاصيل جديدة في صفقة الأهلي وبيراميدز التبادلية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بايدن يلغي قرار ترامب بشأن "تيك توك" و"وي تشات"

منذ حوالي 5 ساعات

بعد العروض الأوروبية.. ديانج يحسم مصيره مع الأهلي

منذ نصف ساعة

برشلونة يخطط لضم صخرة الكالتشيو

منذ حوالي 3 ساعات

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 6 ساعات

تطور جديد بشأن مستقبل راموس مع ريال مدريد

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

برشلونة يعرض 18 لاعباً للبيع لإنقاذ النادي من الإفلاس

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

08:02 ص

تفاصيل جديدة في صفقة الأهلي وبيراميدز التبادلية

09:31 ص

بعد العروض الأوروبية.. ديانج يحسم مصيره مع الأهلي

11:58 ص

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

06:06 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا