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بعد العروض الأوروبية.. ديانج يحسم مصيره مع الأهلي

الخميس 10/يونيو/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم المالى إليو ديانج، لاعب وسط الأهلى، مصيره مع الشياطين الحمر، في الفترة المقبلة، بعد العروض التي تلقاها.

ورفض ديانج مناقشة أى عروض للرحيل عن القلعة الحمراء فى الصيف المقبل.


يأتى ذلك بعد تلقى الأهلى أكثر من عرض خارجى بشأن ضم اللاعب، ويرى ديانج أنه من الأفضل البقاء فى القلعة الحمراء حاليا.

 

فى المقابل، يقبل مسئولو النادى الأهلى ببيع ديانج حال وصول عرض خارجى بقيمة مالية تتخطى الستة ملايين دولار، فى ظل اهتمام أكثر من نادى أوروبى بضم اللاعب مثل رين الفرنسى وجالاتا سراى التركى وغيرهم من الأندية.

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