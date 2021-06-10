ما لا تعرفه عن الربط الكهربائي مع السعودية

في إطار إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، بقدرة 3 آلاف ميجاوات، الذي يعتبر تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء، بين الدول العربية.



يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.



١. يرجع تاريخ اتفاق تعاون مصر والسعودية لإنشاء مشروع الربط الكهربائي إلى 2012م.



٢. يهدف الربط الكهربائي، لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.



٣. سيتم تبادل 3 آلاف ميجا وات في أوقات الذروة بين البلدين التى تختلف بفارق الوقت بين البلدين.



٤. ويتكون مشروع الربط ﻣﻦ 3 ﺣﺰﻡ، تشمل محطتين لمحولات اﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺟﻬﺪ 500 ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺪﺭ، وحزمة ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻬﻮﺍئي، بالإضافة إلى حزمة ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮى ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺒﻖ ﺑﺎﻷﺭﺍضى ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.



٥. من المقرر أن يتم إنشاء خطوط النقل ومحطة المحولات الخاصة بالمشروع بنظام DC "التيار المستمر" التي تعد الأحدث في مصر والعالم العربي.



٦. من المقرر تشغيل مرحلته الأولى خلال 2023 بقدرة 1500 ميجاوات، على أن يتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية قبل نهاية 2023 بقدرة 1500 ميجاوات.



٧. وتبلغ تكلفة المشروع نحو 1.6 مليار دولار، نصيب مصر منها 600 مليون دولار تمثل قيمة الأعمال التي تتم على الأراضي المصرية.



٨. ويقوم بالتمويل كل من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الإسلامى للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.



٩. ويستهدف مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية تبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل منهما.



١٠. يبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من "13%" عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين.

