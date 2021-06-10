نيللي كريم : أقوم بالغناء من أجل المتعة

انتهت الفنانة نيللي كريم من تصوير مشاهدها فى فيلم "200 جنيه"، كما تستعد لعودة تصوير مشاهدها بفيلم "العميل صفر" مع الفنان أكرم حسنى





تشارك أيضًا في أغنية "دولا دولا" مع المدفعجية وذلك بعد تجربتها في الغناء بمسلسل "100 وش"، وأشارت في أحد اللقاءات التليفزيونية:" أنها تقوم بالغناء من أجل المتعة وليس لديها مانع أن تقدم المزيد من الأغاني.



الجدير بالذكر أن أخر أعمال نيللي كريم كانت مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، تارا عماد، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، وحمزة العيلي، سينتيا خليفة، لؤى عمران، تامر هشام، نور إيهاب، سامى مغاورى، رمزى العدل