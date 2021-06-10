Advertisements

برشلونة يعرض 18 لاعباً للبيع لإنقاذ النادي من الإفلاس

الخميس 10/يونيو/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

كشفت تقارير إعلامية، أن برشلونة وضع 18 لاعبا على قائمة الانتقالات وذلك من أجل تخفيض الديون على النادي.

 

ويسعى النادي الكاتالوني إلى خفض الديون التي تصل إلى 862 مليون جنيه إسترليني، مع ازدياد فاتورة رواتب اللاعبين بعد انضمام العناصر الجديدة، ومع توقع المزيد من التعاقدات في الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وأجرى خوان لابورتا، رئيس برشلونة، تدقيقا داخليا للشؤون المالية للنادي، ويريد التخلص من كبار الفريق للمساعدة على تقليل الديون وخفض الرواتب.

 

ويعد فيليب كوتينيو المرشح الرئيسي للبيع، بينما يمثل الفرنسي أنطوان غريزمان أفضل فرصة لبرشلونة من أجل الحصول على مبلغ مالي كبير، وتقدر قيمة البرازيلي كوتينيو بحوالي 50 مليون جنيه إسترليني، مع ارتفاع طفيف في سعر غريزمان.

 

ووفقا لتقرير موقع "جول" فإن اللاعبين الذين يتلقون أجرا كبيرا سيتم التحدث معهم، يتقدم سيرجيو بوسكيتس الذي من المقرر أن يجري لابورتا معه منافشات حول خفض راتبه.

 

وأضاف التقرير: يتواجد أيضا جوردي ألبا وكليمنت لينغليت في القائمة، جنبا إلى جنب مع سيرجي روبرتو، الذي ربطته وسائل إعلام بالانتقال إلى مانشستر سيتي.

 

ومن المتوقع أيضا أن ينضم ممفيس ديباي إلى صفوف النادي الكاتالوني في صفقة انتقال حر ولكن براتب مرتفع جدا، في الوقت الذي فقد فيه برشلونة فرصة التوقيع مع جورجينيو فينالدوم بسبب دخول باريس سان جيرمان على الهولندي.

 

ولم يوافق عثمان ديمبيلي بعد على تمديد عقده، وسيعرض على الأندية التي تريد اللاعب إذا لم يوقع على التجديد، حيث يخشى برشلونة من خسارته بدون مقابل في الموسم المقبل عندما ينتهي عقده، وسيحاول النادي بيعه والحصول على 50 مليون يورو هذا الصيف في حال عدم رغبته في التجديد.

 

وفي الوقت ذاته، دخل كلا من سيرجينو ديست وجيرارد بيكيه وريكي بويغ وفرانسيسكو ترينكاو وإيمرسون دائرة الخطر، ويظل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأولوية في برشلونة، ومن المتوقع أن يمدد عقده للبقاء في "كامب نو".

 

أخبار تهمك

برشلونة يخطط لضم صخرة الكالتشيو

منذ حوالي 3 ساعات

تطور جديد بشأن مستقبل راموس مع ريال مدريد

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ يوم

عاجل.. بايدن يلغي قرار ترامب بشأن "تيك توك" و"وي تشات"

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جديدة في صفقة الأهلي وبيراميدز التبادلية

منذ حوالي 3 ساعات

تشيلسي يقدم عرضا فلكيا لضم أشرف حكيمي

منذ ساعة

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 6 ساعات

مدحت شلبي يفجر مفاجأة جديدة حول فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة الصفقة التبادلية مع بيراميدز

منذ ساعة

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 14 ساعة

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بعد العروض الأوروبية.. ديانج يحسم مصيره مع الأهلي

منذ 34 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يعرض 18 لاعباً للبيع لإنقاذ النادي من الإفلاس

منذ 33 دقيقة

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

برشلونة يعرض 18 لاعباً للبيع لإنقاذ النادي من الإفلاس

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

08:02 ص

تفاصيل جديدة في صفقة الأهلي وبيراميدز التبادلية

09:31 ص

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

06:06 ص

بعد العروض الأوروبية.. ديانج يحسم مصيره مع الأهلي

11:58 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا