برشلونة يعرض 18 لاعباً للبيع لإنقاذ النادي من الإفلاس

كشفت تقارير إعلامية، أن برشلونة وضع 18 لاعبا على قائمة الانتقالات وذلك من أجل تخفيض الديون على النادي.

ويسعى النادي الكاتالوني إلى خفض الديون التي تصل إلى 862 مليون جنيه إسترليني، مع ازدياد فاتورة رواتب اللاعبين بعد انضمام العناصر الجديدة، ومع توقع المزيد من التعاقدات في الانتقالات الصيفية الحالية.

وأجرى خوان لابورتا، رئيس برشلونة، تدقيقا داخليا للشؤون المالية للنادي، ويريد التخلص من كبار الفريق للمساعدة على تقليل الديون وخفض الرواتب.

ويعد فيليب كوتينيو المرشح الرئيسي للبيع، بينما يمثل الفرنسي أنطوان غريزمان أفضل فرصة لبرشلونة من أجل الحصول على مبلغ مالي كبير، وتقدر قيمة البرازيلي كوتينيو بحوالي 50 مليون جنيه إسترليني، مع ارتفاع طفيف في سعر غريزمان.

ووفقا لتقرير موقع "جول" فإن اللاعبين الذين يتلقون أجرا كبيرا سيتم التحدث معهم، يتقدم سيرجيو بوسكيتس الذي من المقرر أن يجري لابورتا معه منافشات حول خفض راتبه.

وأضاف التقرير: يتواجد أيضا جوردي ألبا وكليمنت لينغليت في القائمة، جنبا إلى جنب مع سيرجي روبرتو، الذي ربطته وسائل إعلام بالانتقال إلى مانشستر سيتي.

ومن المتوقع أيضا أن ينضم ممفيس ديباي إلى صفوف النادي الكاتالوني في صفقة انتقال حر ولكن براتب مرتفع جدا، في الوقت الذي فقد فيه برشلونة فرصة التوقيع مع جورجينيو فينالدوم بسبب دخول باريس سان جيرمان على الهولندي.

ولم يوافق عثمان ديمبيلي بعد على تمديد عقده، وسيعرض على الأندية التي تريد اللاعب إذا لم يوقع على التجديد، حيث يخشى برشلونة من خسارته بدون مقابل في الموسم المقبل عندما ينتهي عقده، وسيحاول النادي بيعه والحصول على 50 مليون يورو هذا الصيف في حال عدم رغبته في التجديد.

وفي الوقت ذاته، دخل كلا من سيرجينو ديست وجيرارد بيكيه وريكي بويغ وفرانسيسكو ترينكاو وإيمرسون دائرة الخطر، ويظل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأولوية في برشلونة، ومن المتوقع أن يمدد عقده للبقاء في "كامب نو".