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ضبط عصابة الدراجات النارية بأسلوب في شبرا

الخميس 10/يونيو/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بشبرا مصر.

تلقى قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عامل، مقيم بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال تركها أمام العقار سكنه بدائرة القسم.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصان "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهتهما إعترفا بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وبتطوير مناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب وأقرا بإرتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية آخرى "ملك أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة"، وأضافا بتصرفهما فى الدراجتان المستولى عليهما بالبيع لدى عميلهما "سيىء النية"، عاطل، مقيم بالقليوبية، له معلومات جنائية، مقابل تحصلهما منه على مواد مخدرة "هيروين" بقصد التعاطى.

وتم بإرشادهما ضبط الأخير، وبحوزته الدراجتان المُبلغ بسرقتهما- كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- 3 هاتف محمول- سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهته أقر بشرائه الدراجتان من المتهمان نظير تحصلهما منه على جرعات من مخدر الهيروين، وعلمه بأن الدراجتان من متحصلات حوادث سرقة، وإعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الدراجتان، وإتهماهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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