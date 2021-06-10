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4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي .. تعرف عليها

الخميس 10/يونيو/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة قرارات مهمة، أبرزها نقل أمير عماد الدين الأيوبي صلاح الدين القاضي بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الخارجية، ونشرت القرارت بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي:

1-أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن القرار رقم 196 لسنة 2021 بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2021 فيما تضمنه من تخصيص مساحة 29.04 فدان تقريبا تعادل 121995 متر مربع ناحية برنيس بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها فى إقامة محولات كهربائية.

2-كما أعلن الرئيس السيسى عن القرار رقم 197 لسنة 2021 بتخصيص مساحتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح القوات المسلحة لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

3-صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القرار رقم 195 لسنة 2021 بنقل أمير عماد الدين الأيوبي صلاح الدين القاضي بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الخارجية، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

4-كما صدق الرئيس السيسي قرار رقم 198 لسنة 2021 بتعديل أقدمية الاستاذة إسلام اسماعيل مرعي على، المندوب بهيئة قضايا الدولة، بين أقرانها المعينين بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 2014.


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