"روحاني": تمكنا من إقامة علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية جيدة مع روسيا

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، إن بلاده تمكنت من إقامة علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية جيدة مع روسيا خلال السنوات الثماني الماضية.





وأضاف روحاني خلال افتتاح مشاريع اقتصادية عبر تقنية الفيديو: "تعاوننا مع روسيا يشمل التكنولوجيا وبناء المحطات النووية، ونحن نتعاون معا في المنظمات الدولية"، حسبما أوردت شبكة روسيا اليوم.





وتابع: "هناك تنسيق مكثف بين إيران وروسيا والصين في مباحثات فيينا من أجل تجاوز مرحلة العقوبات".





وقال الرئيس الإيراني: "حكومتنا هزمت العقوبات عام 2015 عبر توقيع الاتفاق النووي، وستهزم العقوبات مجددا هذا العام"، مؤكدا "لدينا إرادة لرفع العقوبات الأمريكية، وهذا واجبنا وسنفعل ذلك".





وأردف: "نعيش الخطوات الأخيرة لرفع العقوبات الأمريكية عن إيران، وليعلم شعبنا أن العقوبات سوف تلغى ولابد للولايات المتحدة من رفع العقوبات".





وأكد روحاني أنه "تم حل معظم القضايا في فيينا ،وسيتم حل المشكلات القليلة العالقة، وسيتم رفع العقوبات، وسيتمكن شعبنا من رؤية ظروف أفضل".





وقال روحاني، إنه "ينبغي أن نكون على اتصال مكثف مع دول الجوار، ولن نسامح من لم يسمحوا بإقامة علاقات جيدة بين إيران وبعض الدول الجارة، وبعضهم ارتكبوا أعمالا صبيانية وحمقاء عبر الهجوم على البعثات الدبلوماسية، ولولا ذلك لكانت ظروفنا أفضل اليوم".