"انتهى عصر البيضة بجنيه".. حالة من عدم الثبات تسيطر على بورصة الدواجن

تشهد بورصة الداوجن فى مصر، الفترة الحالية حالة من عدم الثبات تسيطر على سعر البيض والكتكوت، في ظل استقرار الأسعار بالنسبة للفراخ بمختلف أنواعها.





وتراوح سعر البيض الأحمر ما بين 41 إلى 44 جنيها للكرتونة مع مراعاة فروق الأسعار بين المناطق المختلفة، فيما تراوح سعر البيض الأبيض ما بين 39 و40 جنيها، وجاء سعر البيض البلدي بنحو 45 جنيها، وذلك حسب التحديثات الأخيرة اليوم الخميس10 يونيه 2021.





ووصل سعر البيضة الواحدة في بعض المناطق بالجمهورية إلى 1.75 جنيها بواقع 50 جنيها للكرتونة هذا بالنسبة للبيض الأحمر، بينما شهد سعر البيض البلدي ارتفاع جنوني واصلاً إلى 54 جنيها للكرتونة، وذلك حسبما أفاد أحد التجار لـ"الفجر"؛ متوقعًا: "انتهى عصر البيضة بجنيه".





بينما خيم الاستقرار على أسعار الدواجن، حيث سجلت الفراخ البيضاء اليوم 28 جنيه سعر الكيلو، والفراخ الساسو سجلت الآن في بورصة الدواجن 33 جنيه سعر الكيلو، أما أسعار الفراخ الأمهات في بورصة الدواجن العمومية فسجلت 22 جنيه.





ويشهد سعر الكتكوت حالة من عدم الثبات، مسجلاً اليوم الخميس 10 يونيو2021 ، حسب بيانات لبورصة الداوجن أسعار ما بين 7 إلى 9.5 جنيها.





وفي تصريحات مسبقة لشعبة الداوجن، قال رئيس الشعبة، إن سعر العلف يتراوح حاليا بين 8500 و8600 جنيه للطن.





وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.