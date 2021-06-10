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برلماني يطالب بالانتهاء من تطعيم مراقبي الثانوية العامة بلقاح كورونا قبل بِدء الامتحانات

الخميس 10/يونيو/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة رفع درجة الاستعداد في القطاع الطبي أثناء فترة امتحانات الثانوية العامة المقرر أن تجري الشهر المقبل، لمواجهة أي حالات طارئة قد تحدث، بالتعامل السريع معها، وإعداد أكثر من سيناريو للتعامل مع الأزمات.

وأكد "زين الدين" في تصريح له، اليوم الخميس، ضرورة الانتهاء من تطعيم جميع مراقبي الثانوية العامة بلقاح فيروس كورونا قبل بِدء الامتحانات في ١٠ يوليو المقبل، مشيرًا إلى تلقى المراقبين للقاح يمثل أولوية قصوى الآن، حيث سيحد ذلك من انتشار العدوى وتداعياتها وآثارها.

كما شدد عضو مجلس النواب، على أهمية تواجد سيارات إسعاف بالقرب من المدارس المعدة للامتحانات ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المجاورة لها، وكذلك تواجد فرق طبية باستمرار داخل تلك المدارس، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومتابعة الحالة الصحية للطلاب والمراقبين أولا بأول.

وأكد عضو مجلس النواب، على حسن اختيار مقار الامتحانات بحيث تكون جيدة التهوية مع مراجعة البنية التكنولوجية بها، لاسيما وأن الامتحانات ستجري بالنظام الإليكتروني، مطالبًا بالاستعداد لحل أي أزمة فنية قد تحدث أثناء الامتحانات.

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