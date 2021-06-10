مكافحة المخدرات تضبط عدداً من تجار الكيف على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي، الأمن الوطني، الأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.



وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( عدد 13 طربة لمخدر الحشيش – كمية من مخدر "الهيروين -الإستروكس – الأفيون" - مبلغ مالى – 5 هاتف محمول – سلاح أبيض - 2ميزان ) بحوزة (4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية) بالقاهرة.



وتمكنت من ضبط (كمية من مخدرى البودر والأيس - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) بحوزة (4 أشخاص) بالجيزة، وضبط (عدد 18 طربة لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الإستروكس - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين، لهما معلومات جنائية) بالسويس، وضبط (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) بحوزة (شخص) بالدقهلية، وضبط (عدد 52 طربة لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة ( شخصين، لهما معلومات جنائية) بالشرقية.



وأثمرت الجهود عن ضبط (كمية لمخدر الحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخص، له معلومات جنائية) بمطروح، وضبط (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة ( شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) بالمنيا، كما أسفرت جهود مجموعات العمل المكلفة باستهداف منطقة السحر والجمال بنطاق مديرتى أمن "الشرقية والإسماعيلية" عن ضبط (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد العناصر الإجرامية).