Advertisements

مكافحة المخدرات تضبط عدداً من تجار الكيف على مستوى الجمهورية

الخميس 10/يونيو/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي، الأمن الوطني، الأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( عدد 13 طربة لمخدر الحشيش – كمية من مخدر "الهيروين -الإستروكس – الأفيون" - مبلغ مالى – 5 هاتف محمول – سلاح أبيض - 2ميزان ) بحوزة (4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية) بالقاهرة.

وتمكنت من ضبط (كمية من مخدرى البودر والأيس - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) بحوزة (4 أشخاص) بالجيزة، وضبط (عدد 18 طربة لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الإستروكس - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين، لهما معلومات جنائية) بالسويس، وضبط (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) بحوزة (شخص) بالدقهلية، وضبط (عدد 52 طربة لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة ( شخصين، لهما معلومات جنائية) بالشرقية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (كمية لمخدر الحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخص، له معلومات جنائية) بمطروح، وضبط (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة ( شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) بالمنيا، كما أسفرت جهود مجموعات العمل المكلفة باستهداف منطقة السحر والجمال بنطاق مديرتى أمن "الشرقية والإسماعيلية" عن ضبط (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد العناصر الإجرامية).

أخبار تهمك

مدحت شلبي يفجر مفاجأة جديدة حول فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. بايدن يلغي قرار ترامب بشأن "تيك توك" و"وي تشات"

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

تشيلسي يقدم عرضا فلكيا لضم أشرف حكيمي

منذ ساعة

تفاصيل جديدة في صفقة الأهلي وبيراميدز التبادلية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ يوم

تطور جديد بشأن مستقبل راموس مع ريال مدريد

منذ ساعتين

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يخطط لضم صخرة الكالتشيو

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يعرض 18 لاعباً للبيع لإنقاذ النادي من الإفلاس

منذ 33 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة الصفقة التبادلية مع بيراميدز

منذ ساعة

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد العروض الأوروبية.. ديانج يحسم مصيره مع الأهلي

منذ 34 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

برشلونة يعرض 18 لاعباً للبيع لإنقاذ النادي من الإفلاس

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

08:02 ص

تفاصيل جديدة في صفقة الأهلي وبيراميدز التبادلية

09:31 ص

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

06:06 ص

بعد العروض الأوروبية.. ديانج يحسم مصيره مع الأهلي

11:58 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا