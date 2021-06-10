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روسيا تسجل 11699 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 10/يونيو/2021 - 12:05 م
روسيا
روسيا
وكالات
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سجلت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس، 11699 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 10407 إصابات في اليوم السابق، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 24 فبراير.

 

وقد تصاعدت وتيرة تفشي كورونا في الأيام الأخيرة في العاصمة موسكو، حيث سجلت منذ أمس 5245 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 383 حالة وفاة، مقابل 399 وفاة أمس، فيما تماثل في اليوم الأخير 10096 مريضا للشفاء.

 

وكانت روسيا، سجلت إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و167949 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 125278 حالة وفاة، وأربعة ملايين و771995 حالة شفاء.

 

وقالت السلطات الروسية، إنها سجلت حتى اليوم أكثر من 141.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، منها 368 ألفا خلال آخر 24 ساعة.

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