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«بني سويف» تعلن عن توافر 48 فرصة عمل جديدة للشباب والخريجين.. أعرف الشروط

الخميس 10/يونيو/2021 - 12:08 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف، عن توافر 48 فرصة عمل للشباب والخريجين، بأحد المصانع العاملة في مجال تجفيف الخضراوات، بمنطقة بياض العرب الصناعية بمدينة بني سويف الجديدة، شرق النيل ببني سويف.

ونشرت المحافظة، إعلانًا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل لاإجتماعي «فيسبوك» إحدى الشركات العاملة في مجال تجفيف الخضراوات عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بمصنعها الكائن بمنطقة بياض العرب الصناعية وبيانها كالتالي:

عدد (2) خريجي كلية العلوم قسم النايتروبيولوجي «ذكور».
عدد (40) عامل إنتاج «لايزيد السن عن 36 عامًا».
عدد (5) عمال مخازن «لايزيد السن عن 36 عامًا».
عدد (1) فني كهرباء إليكتريك.

أتاح الإعلان المنشور رقمي الهاتف المحمول «01014447576» «01287668566» للإستفسار والتواصل وإرسال السيرة الذاتية على تطبيق الرسائل «واتس آب».

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