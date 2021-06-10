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أمير صلاح الدين عن أسماء أبو اليزيد :"أول ما شوفتها قلت دي لازم تبقي نجمة

الخميس 10/يونيو/2021 - 12:08 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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استعاد الفنان أمير صلاح الدين ذكرياته مع الفنانة أسماء أبو اليزيد التي تعاون معها في فيلم " الممر"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 


نشر الفنان أمير صلاح الدين صورة له برفقة أسماء أبو اليزيد من أحد المشاهد وعلق قائلا:" لما شفتها اول مرة في فريق اتيليه المسرح كلية فنون جميلة كممثلة، وكمساعد مخرج.. قلت لنفسي البنت دي لازم تبقي نجمة.. ماعندناش ولا ممثلة في تاريخ مصر بالمواصفات دي.. من وجهة نظري الشخصية".

أضاف:" ويشاء السميع العليم بعد طول سنيين مثلت مع الممثلة.. البديعة أسماء أبو اليزيد."

يذكر أن فيلم " الممر" كان من بطولة أحمد عز، أحمد رزق،إياد نصار، محمد شرنوبي،أسماء أبو اليزيد، محمد جمعه، أمير صلاح الدين وعدد كبير من النجوم إخراج شريف عرفة

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