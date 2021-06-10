حقيقةً استخدام مضادات حيوية محظورة عالمياً في مزارع الدواجن بمصر

كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء ، حقيقةً ما تداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًا في مزارع الدواجن بمصر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة الدواء المصرية، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدتا أنه لا صحة لاستخدام مضادات حيوية محظورة عالميًا في مزارع الدواجن بمصر.





وشددتا على أن كافة الأدوية البيطرية بما فيها المضادات الحيوية سواء المحلية أو المستوردة، والمستخدمة في علاج الدواجن سليمة وآمنة ومطابقة للمواصفات والمعايير الصحية العالمية، ولا يتم تداولها إلا بعد تقييمها وإجازة ترخيصها بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، وتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية، وأشارتا إلى شن حملات رقابة دورية شاملة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وكذلك على مختلف المزارع لفحص الدواجن، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



