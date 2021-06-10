هيئة الرعاية الصحية تعلن تسجيل 3 منشآت صحية جديدة بالاعتماد والرقابة





أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح تجديد تسجيل 3 منشآت صحية تابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك لمدة عام.



وأشارت الهيئة، في بيان لها اليوم، إلى أنه تم تجديد تسجيل مستشفى الحياة بورفؤاد، وكذلك مركز صحة طب أسرة مصطفى كامل ووحدة طب أسرة بحرالبقر الجديدة ببورسعيد، لاجتيازهم الشروط والمعايير الموضوعة للتسجيل من قِبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتي تغطي كافة الأنشطة الصحية لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بالمنشآت الصحية المختلفة طبقًا لمعايير الجودة وسلامة المريض، والتي تتواكب مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية.



وأضافت، أن نجاح المنشآت الصحية التابعة للهيئة في تجديد التسجيل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة هو خطوة رئيسية في استمرار تلك المنشآت في تطوير الخدمات الصحية بمنظور جديد يضع سلامة المرضى وذويهم والعاملين والمجتمع ككل على رأس الأولويات، ويؤكد الأهداف الاستراتيجية لرؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية بتقديم نموذج متطور للخدمات الصحية في مصر يرتكز على أعلى معايير الجودة العالمية.



وتابعت هيئة الرعاية الصحية، أن تجديد تسجيل المنشآت سالفة الذِكر إنما يعد تكليلًا لجهود كافة العاملين بتلك المنشآت، وخاصة مستشفى الحياة بورفؤاد كونها أحد المستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل وعلاج مرضى كورونا منذ بداية الجائحة وحتى الآن، وتُوجِّه الهيئة الشكر والتهنئة لجميع العاملين بهذه المنشآت الصحية لما يبذلوه من جهد وعمل بإخلاص لتوفير أفضل الخدمات الطبية للمرضى، ولمساهمتهم في الوصول إلى إعادة التسجيل وإصرارهم على الحفاظ على تقديم أفضل الخدمات التي تحقق أعلى نسب من رضاء المنتفعين بما يتماشى مع الفكر الاستراتيجي لرؤية الهيئة ورؤية مصر2030.