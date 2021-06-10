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"أتمنى والله".. عمر كمال يُعلق على شائعة زواجه من سمية الخشاب

الخميس 10/يونيو/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تحدث الفنان عمر كمال عن كواليس أغنيته الجديدة "أوعدك" الذي طرحها منذ أيام قليلة بمشاركة الفنانة سمية الخشاب، مشيرًا إلى أنه التقى بها في أحد المناسبات الخاصة، وسألها عن رأيها في الغناء معه، لاسيما أنه يعرف هوايتها، واتفقا على تقديم تلك الأغنية.

وقال عمر كمال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة اليوم"، مع الفنان إدوارد والإعلامية نانسي مجدي، أن سمية الخشاب هي التي اقترحت عليه استخدام كلمة ملبن مصر" التي أطلقها عليها الفنان محمد رمضان.

ونفى عمر كمال شائعة زواجه من الفنانة سمية الخشاب، مُضيفًا :" أتمنى والله، سمية حلوة وشكل الستات المصرية الحلوين اللي بندلعهم".

والجدير بالذكر أن أغنية"أوعدك" من كلمات والحان أحمد أوسه، وتوزيع إسلام ساسو.

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