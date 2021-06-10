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"المفوضية": أكثر من 100 مليون أوروبي تلقحوا ضد كورونا

الخميس 10/يونيو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أكثر من نصف المواطنين الراشدين في الاتحاد الأوروبي تلقوا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا.

وكتبت الألمانية فون دير لاين، اليوم الخميس، على حسابها الرسمي في "تويتر": "حتى اليوم تلقى أكثر من 50% من الأوروبيين الراشدين جرعة واحدة على الأقل (من اللقاح)، وتم تطعيم 100 مليون أوروبي بالكامل"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن الاتحاد بالتزامن مع حملة التطعيم داخل حدوده لم يتوقف عن تصدير اللقاحات إلى دول أخرى، مؤكدة أن 700 مليون جرعة أنتجت في أراضي الاتحاد الأوروبي تم تصدير 350 مليونا منها إلى 90 دولة.

ودعت فون دير لاين الأطراف الأخرى في العالم إلى "إظهار الانفتاح" في مكافحة الجائحة.

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