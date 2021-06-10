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الهلال السعودي يخطط لضم صفقة جديدة من الدوري الإنجليزي

الخميس 10/يونيو/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكدت تقارير صحفية سعودية، أن نادي الهلال السعودي يسعى للتعاقد مع صفقة من الدوري الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.


ووفقاً لصحيفة “البلاد” السعودية، فإن إدارة نادي الهلال تتجه للحصول على خدمات مدافع من العيار الثقيل، بطلب من المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم.

 

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن جارديم يسعى لتعزيز خط دفاع الهلال، بصفقة قوية، قبل بداية الموسم الكروي الجديد 2021-2022.

 

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن المغربي رومان غانم سايس، مدافع فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، من بين الأسماء المطروحة على طاولة الهلال، للتوقيع معه في “ميركاتو” الصيف.

  

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