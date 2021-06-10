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نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يكشف الهدف من اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الأفارقة

الخميس 10/يونيو/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المستشار عادل عمر الشريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع تم برعاية سامية من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار "الشريف"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الغرض من الاجتماع هو لم شمل القضاة الأفارقة تحت مظلة واحدة بالقاهرة لتبادل الرأي ذات المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتحقيق التنمية في المجتمعات الأفريقية.

وأضاف أن القضايا التي تهتم بها مصر في المجال الأفريقي متعددة ومتنوعة، ولا يمكن حصرها، موضحا أنه تم اختيار 4 محاور رئيسية للتناقش حولها في هذا الاجتماع، وهذه المحاور هى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومناقشة التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، وأخيرا التحدي الخاص بمنظومة الرعاية الصحية وتطويرها في ظل جائحة كورونا.

وأوضح أن هناك 40 دولة تشارك في الاجتماع وهو ما يعطي رسالة واضحة على حرص القضاة الأفارقة على استمرارية الحوار المشترك بينهم.

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