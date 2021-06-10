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تحرير 6282 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

الخميس 10/يونيو/2021 - 12:21 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.


وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 6282 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2039 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و248 مخالفة السير بدون تراخيص، و12 مخالفة دراجة نارية، و34 مخالفة موقف عشوائى، و40 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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