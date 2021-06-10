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مي عمر بأحدث إطلالة عبر " فيسبوك"

الخميس 10/يونيو/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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مي عمر بأحدث إطلالة عبر فيسبوك
نشرت الفنانة مي عمر صوره جديدة لها بأطلالة كلاسيكية وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك ". 


ظهرت الفنانة مي عمر بفستان قصير مع تصفيف شعر منسدل وبعض الاكسسوارات الهادئة وميكياچ خفيف.


الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة مي عمر كان مسلسل " نسل الأغراب " الذي عرض بالمارثون الرمضاني الماضي بطولة أحمد السقا،أمير كراره،مي عمر، ادوارد، عماد زيادة،محمد مهران، محمد جمعة سلوي عثمان،محمد دياب، أحلام الجريتلي، تأليف وإخراج محمد سامي

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