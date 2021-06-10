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نجم الهلال السعودي السابق يوجه رسالة إلى شيكابالا

الخميس 10/يونيو/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وجه طارق التايب نجم منتخب ليبيا والهلال السعودي السابق، رسالة خاصة إلى شيكابالا لاعب الزمالك.

 

وقال التايب في تصريحات تليفزيونية: تقابلت مع شيكابالا مرتين في نادي الزمالك، حيث لدي صداقات مع عدد من الزملكاوية.

 

وأضاف: شيكابالا موهبة كبيرة، ولو لديه شئ من التركيز الذهني في الملعب، لقدم مسيرة رائعة في مشواره الكروي.

  

وواصل : شيكابالا من أفضل اللاعبين، وأخبرتهم بأن النجم دائماً محارب ومتعرض لأي مضايقات من الجماهير، مشيراً إلى أن جماهير منتخب ليبيا كانت تنتظر منه أن يتحول إلى الكابتن ماجد في مبارياته.

 

وقال التايب: شيكابالا صديقي وأعتبره موهبة في الزمن الجميل، لكن يجب عليه التركيز بشكل أكبر في الملعب، و أن يعرف أن النجم عليه ضغوطات وشيكابالا آخر عنقود في زمن المواهب.

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