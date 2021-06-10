شاهد.. ماذا قال السيسي عن أموال المعاشات







وأضاف "عوض"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، "ومنذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد منذ عام 2014 أولى ملف المعاشات اهتماما خاصا وأصدر قرارات تاريخية، وفي عام 2015 تم رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 450 جنيه، بعدها جرى رفع الحد الأدنى للمعاشات ووصل إلى 500 جنيه ثم 750 جنيه وصولا إلى 900 جنيه".

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن من كانوا يحصلون على معاشات تقل عن 300 جنيه قبل عام 2013، سيحصلون على 1286 جنيها في 1 يوليو المقبل، أما بالنسبة إلى الحد الأدنى من المعاشات البالغ 900 جنيه فهذا جرى تخصيصه للمحالين إلى المعاشات مؤخرا.







وأشار اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن مصر كانت تعاني من مشكلة تاريخية على مستوى المعاشات بدأت في ثمانينات القرن الماضي، وتفجرت في عام 2005 عندما أثيرت أقاويل بشأن حصول الخزانة العامة للدولة على أموال التأمينات، "مضيفا: "الرئيس السيسي حلف اليمين رسميا في شهر يونيو 2014 وبعدها بشهرين أمر بتشكيل لجنة من كل الوزارات المعنية بحصر أموال التأمينات الموجودة في الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، واستغرق عمل هذه اللجنة 3 سنوات".



وواصل: «الرئيس السيسي كان يقول للدكتورة غادة والي سنسأل على هذه الأموال أمام الله، ويجب أن نحسب مديونية الخزانة العامة للمعاشات».



قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الحد الأدنى للمعاش في الدولة المصرية في عام 2010 وما قبله كان يبلغ 138 جنيه، وفي عام 2013 تم رفع الحد الادنى للمعاش في الدولة إلى 300 جنيه واستفاد من هذا القرار نحو 1.25 مليون مواطن.