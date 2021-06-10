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أخر تطورات صفقة انتقال ديباي إلى برشلونة

الخميس 10/يونيو/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية، عن أخر تطورات تفاوض نادي برشلونة  مع نجم فريق ليون الدولي الهولندي ممفيس ديباي، الذي ينتهي عقده مع الفريق الفرنسي هذا الشهر.


ونشر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق تغريدة عبر حسابه على تويتر:" لا يزال برشلونة واثقاً من صفقة ممفيس ديباي بعد أن عرض عليه عقدًا لمدة ثلاث سنوات ".


وأضاف:" نادي برشلونة ووكلاء اللاعب متفائلون بإنجاز الصفقة، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق كامل، حيث يوجد بعض التفاصيل التي لم تنجز بعد".


وقام النادي الكاتلوني بالتوقيع مع سيرجيو أجوير وإريك جارسيا مجاناً، بالإضافة الى تعاقده مع إيمرسون، في حين خسر صفقة فينالدوم لصالح باريس سان جيرمان.

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