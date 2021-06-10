منها دولتان عربيتان.. روسيا تستأنف رحلات الطيران مع 8 دول

أعلنت السلطات الروسية، اعتبارا من اليوم الخميس، استئناف رحلات الطيران مع 8 دول، منها دولتان عربيتان هما لبنان والمغرب، وذلك بعد تعليقها في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ولفتت السلطات الروسية، إلى أنه ابتداء من 10 يونيو 2021 سيتم استئناف رحلات الطيران المنتظم مع النمسا وهنغاريا (المجر) ولبنان ولوكسمبورغ وموريشيوس والمغرب وكرواتيا، بالإضافة إلى رحلات الطيران العارض مع ألبانيا.

واستأنفت السلطات الروسية، رحلات الطيران بمعدل رحلتين في الأسبوع على المسارات: موسكو - فيينا، وموسكو - بودابست، وموسكو - بورت لويس، وموسكو - الرباط، وموسكو - زغرب.

كما أعلنت السلطات الروسية، استئناف رحلات الطيران بمعدل رحلة واحدة على المسارين: موسكو - بيروت، وموسكو - لوكسمبورغ. كذلك سيتم استئناف رحلات الطيران العارض بمعدل رحلة واحدة على المسار موسكو - تيرانا.

وقالت السلطات الروسية، إنه تم إستئناف رحلات الطيران مع الوجهات الثماني المذكورة، سمحت السلطات الروسية بزيادة عدد الرحلات الجوية مع اليونان بواقع رحلتين أسبوعيا، ومع أذربيجان وأرمينيا وقطر وأوزبكستان بواقع رحلة أسبوعيا. كذلك تقرر زيادة عدد الرحلات مع مصر وصربيا إلى 7 رحلات في الأسبوع، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.