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مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

الخميس 10/يونيو/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت معاينة قوات الدفاع المدني بالجيزة أن ماس كهربائي السبب في إندلاع النيران داخل مصنع موبيليات على مساحة 1000 مترا، بمنطقة الهرم غرب المحافظة.


ورجحت المعاينة أن توصيلات كاميرات المراقبة بطريقة عشوائية، السبب في إندلاع النيران.


وأشارت المعاينة أن النيران امتدت إلى مخزن سيراميك مجاور للمصنع، ونتج عن الحريق تفحم محتويات المصنع وجزء من المخزن.


تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مصنع موبيليات بمنطقة الهرم.


ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 12 سيارة إطفاء.


وفرضت قوات الدفاع المدني كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات وتمكنت محاولات القوات من السيطرة على الحريق قبل وقوع إصابات.


وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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