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القباج تشهد انطلاق قافلة مساعدات طبية وغذائية للأشقاء الفلسطينيين

الخميس 10/يونيو/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ونائب رئيس جمعية الهلال الاحمر المصري، إنطلاق قافلة المساعدات الطبية والغذائية التي قام بتوفيرها الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية للأشقاء بالقطاع، استمرارا لدعم الاشقاء الفلسطينيين المتضررين من الاحداث الأخيرة التي وقعت في قطاع غزة.

جاء ذلك بحضور لوران دي بوك رئيس منظمة الهجرة الدولية، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصرى، وسفراء وممثلي دول ايطاليا والمانيا وفرنسا واليابان وفنلندا والاتحاد الاوروبي، والتي ساهمت دولهم مع منظمة الهجرة الدولية في توفير المستلزمات.

وتضمنت قافلة المساعدات ٦٠ طنا من المستلزمات الطبية والمعيشية والأجهزة والمواد الغذائية وأدوات الوقاية من فيروس كورونا، وذلك في إطار المساعي الجاهدة التي يقوم بها الهلال الأحمر المصرى للتنسيق بين الجانب الفلسطيني من خلال الهلال الأحمر الفلسطيني والشركاء المحليين والدوليين لتسليم المساعدات التي يتم التبرع بها لخدمة المواطنين الفلسطينين المتضررين والمساعدة في تقليل أثر الاضرار على المجتمع الفلسطيني.

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