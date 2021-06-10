التحالف العربي: لم يتم تنفيذ عمليات عسكرية بمحيط صنعاء وأي مدينة يمنية أخرى

أكد التحالف العربي، اليوم الخميس، أنه لم يتم تنفيذ عمليات عسكرية بمحيط صنعاء وأي مدينة يمنية أخرى خلال الفترة الأخيرة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأعلن التحالف العربي، في وقت سابق، إحباط هجوم وشيك باستخدام زورقين مفخخين بجنوب البحر الأحمر من قبل المليشيا الحوثية.

وقال التحالف العربي، إنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.