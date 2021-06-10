Advertisements

التحالف العربي: لم يتم تنفيذ عمليات عسكرية بمحيط صنعاء وأي مدينة يمنية أخرى

الخميس 10/يونيو/2021 - 01:02 م
المتحدث باسم التحالف العربي
المتحدث باسم التحالف العربي
وكالات
Advertisements

أكد التحالف العربي، اليوم الخميس، أنه لم يتم تنفيذ عمليات عسكرية بمحيط صنعاء وأي مدينة يمنية أخرى خلال الفترة الأخيرة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وأعلن التحالف العربي، في وقت سابق، إحباط هجوم وشيك باستخدام زورقين مفخخين بجنوب البحر الأحمر من قبل المليشيا الحوثية.

 

وقال التحالف العربي، إنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية.

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مأرب عمليات اليمن التحالف العربي

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 16 ساعة

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

بعد العروض الأوروبية.. ديانج يحسم مصيره مع الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مدحت شلبي يفجر مفاجأة جديدة حول فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ يوم

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 8 ساعات

أخر تطورات صفقة انتقال ديباي إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بايدن يلغي قرار ترامب بشأن "تيك توك" و"وي تشات"

منذ حوالي 7 ساعات

تطور جديد بشأن مستقبل راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ ساعة و 8 دقيقة

مبابي يغازل مدربه السابق بتصريحات مفاجئة

منذ ساعة و 8 دقيقة

تفاصيل جديدة في صفقة الأهلي وبيراميدز التبادلية

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يعرض 18 لاعباً للبيع لإنقاذ النادي من الإفلاس

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

التحالف العربي: بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية

التحالف العربي يعلن اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المملكة

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثيه تجاه خميس مشيط

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثيه تجاه خميس مشيط

مصادر يمنية: التحالف العربي يستهدف مواقع لميليشيات الحوثي في صنعاء وعمران والحديدة

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:01 م

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

أخر تطورات صفقة انتقال ديباي إلى برشلونة

12:29 م

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

08:02 ص

برشلونة يعرض 18 لاعباً للبيع لإنقاذ النادي من الإفلاس

11:59 ص

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

06:06 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا